محافظ الغربية: الكشف على 1711 مواطنًا خلال قافلة طبية بسمنود ضمن «حياة كريمة»

قال محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي إن مديرية الصحة نظمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية بسمنود أسفرت عن الكشف على 1711 مواطنا وصرف العلاج بالمجان ضمن “حياة كريمة”.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور أسامة بلبل، في بيان اليوم، الأحد، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على الحالات، وتم تقديم الخدمات لـ 1578 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 33 تحليل دم، و21 تحليل طفيليات، و16 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 189 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

فيما أشار مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية الدكتور أحمد محسن، إلى أنه تم صرف العلاج لـ 1618 مواطنا بالمجان، كما تم تنظيم 13 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 288 مترددًا، بينما شارك 152 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.