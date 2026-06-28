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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 4 محطات وقود لتصرفها في 55 ألف لتر مواد بترولية للتربح غير المشروع بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة رقابية مكثفة بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 4 محطات تموين سيارات تصرفت وجمعت نحو 55 ألفًا و928 لترًا من السولار والبنزين المدعم بهدف التربح غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وفرحات بريك، مدير إدارة المعاملات والغرف التجارية، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على محطات تموين السيارات والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية والحفاظ على الدعم.

وتمكنت الحملة من رصد مخالفات جسيمة بمحطات الوقود المستهدفة، شملت ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في 34 ألفًا و861 لتر سولار، وضبط محطة ثانية لتصرفها في 15 ألفًا و582 لتر بنزين 80، بالإضافة إلى ضبط محطة ثالثة لتصرفها في 4 آلاف و618 لتر سولار، كما تم ضبط محطة رابعة لقيام صاحبها بتجميع 867 لتر سولار بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وجرى التحفظ على كل الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر الرسمية اللازمة ضد أصحاب المحطات المخالفة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

يذكر أن الحملة جرت برئاسة سهير زعتر، وكيل مديرية التموين، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وبمشاركة مأموري الضبط القضائي بالإدارة العامة للتجارة الداخلية، ووليد جعفر ومصطفى فريج.

البحيرة تموين البحيرة جاكلين عاذر

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