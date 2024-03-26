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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نضال الشافعي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد "جري الوحوش"

صدى البلد

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بردود الافعال الاولية التي احدثها مسلسل "جري الوحوش"، والذي يشارك في الماراثون الرمضاني الجاري ويعرض حصريا على قناة المحور .

واكد نضال في بيان صحفي، ان العمل يعود الى رائعة الكاتب الكبير محمود ابو زيد واعاد كتابته بشكل مميز يلائم الواقع الحالي المبدع احمد صبحي، لافتا الى ان المخرج عبدالعزيز حشاد قدم شكلا مميزا في الاحداث واضاف تفاصيل جيدة القيمة للعمل .

واشار نضال، ان العمل ملىء بالفنانين الشباب الذين حاولو ان يقدمون تجربة فنية جيدة القيمة، لافتا الى ان العملية الانتاجية في مصر من مصلحتها ان تجد اشكال والوان من الاعمال المختلفة التي تثبت يوما بعد الاخر انها ولاده للكثير من المواهب على كافة المستويات .

وقال نضال :"المسلسل يقدم قصة رائعة تحترم عقول المشاهدين، بكفاءات تمثيلية مميزة، تحاول ان تثبت نفسها على الساحة، واعتقد ان المشاهد الذي يتابع العمل او سيتابعه مستقبلا سيعلم كلامي جيدا، وسيرى حجم المجهود الذي يقدمه الجميع" .

مواعيد عرض مسلسل جري الوحوش

يعرض مسلسل جري الوحوش خلال شهر  رمضان الجاري على فضائية المحور في تمام الساعه السابعه والنصف، بالاضافة الى عرضه على قناة روتانا دراما .

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ابطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

تفاصيل فيلم جري الوحوش

مسلسل مأخوذ عن فيلم "جري الوحوش"، والذي سبق وان قدمه كل من الفنان الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبدالعزيز، إلى جانب حسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي، وفؤاد خليل، ونعيمة الصغير، وعبدالله مشرف، وغيرهم الكثير، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود أبوزيد، وإخراج على عبدالخالق.

من جانب اخر يقدم نضال الشافعي خلال الموسم الرمضاني شخصية الامام الغزالي ضمن احداث مسلسل الحشاشين.

أبطال مسلسل جري الوحوش أبطال مسلسل اشكال والوان أحمد صبحي الفنان نضال الشافعي

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