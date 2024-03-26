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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بدون سابق إنذار.. آسر ياسين يقارن عائشة بن أحمد بوالدته

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار إلقاء الضوء على عدد من المشاكل الأسرية، فقد وقعت "ليلي ومروان" في بعض منها ومن أبرزها قضية مقارنات الزوجة بالأم، ، حيث قام "مروان" آسر ياسين  بمقارنة "ليلي" عائشة بن أحمد  بوالدته.
 

بدأ اليوم الثلاثاء عرض أولى حلقات المسلسل الرمضاني بدون سابق إنذار والمكون من ١٥ حلقة. 

المسلسل ستكون مواعيد عرضه كالتالي   

Dmc : 6:30 PM
Dmc drama : 8:00 PM
Watchit : 6:30 PM
ART Hekayat : 6:30 PM


 

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مواعيد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

وهو من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة  النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام  وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش -  بلوبي برودكشنز.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

وقد أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الأغنية الخاصة بالعمل والتي حملت صوت النجم أحمد سعد وهي بعنوان ملناش غير بعضنا وكلمات امير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.

الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا.


 

المسلسل الرمضاني المشاكل الأسرية بدون سابق انذار امير طعيمة هاني خليفة رامي عياش

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