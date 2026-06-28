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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حاضر رغم الرحيل.. محمد رحيم يشارك بأغاني شهيرة في ألبومات النجوم

محمد رحيم
محمد رحيم

رغم مرور اكثر من عام على رحيله، لازالت هناك أعمال للملحن الراحل محمد رحيم، لم تبصر النور قبل وفاته، وتظهر بين الحين والآخر. 

ويرصد موقع صدى البلد، في التقرير التالي أبرز الأعمال التي لحنها محمد رحيم، وتم طرحها بعد وفاته. 

عمرو مصطفى 

روج الملحن عمرو مصطفى لأغنية «بيقولولك إيه» للفنان محمد حماقى، وهى من ألحان الراحل محمد رحيم والتى ظهرت بعد وفاته.

وأوضح عمرو مصطفى أنه لن يروج أو يحتفى بأغانيه الجديدة ضمن ألبوم حماقى «سمعوني»، وكشف أنه قرر التركيز على الاحتفاء بالموسيقار الراحل رحيم وفنه الذى لن يختفى.

وكتب عمرو مصطفى فى منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك»: "غدًا.. صفحتى مش هتتكلم عنى فى أعمالى لألبوم حماقى الجديد.. صفحتى هتكون وفاء.. ودعاية لفن عاش وهيفضل عايش".

واضاف : "أغنية من ألحان أخويا الغالى (محمد رحيم)، رحمه الله.. الساعة 2 ظهرًا بعد صلاة الجمعة.. أتمنى الناس تسمعها بقلبها.. لأن بعض الفنانين بيرحلوا، لكن إحساسهم ما بيرحلش".

ديو ابنته مع تامر حسني

وقبلها، طرحت المطربة الشابة ماس محمد رحيم، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم يروح البحر، مع الفنان تامر حسني، في أول ديو غنائي يجمعهما.

أغنية يروح البحر، لـ تامر حسني مع ماس محمد رحيم، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم.

وائل جسار 

وفي رمضان 2025، أعلنت صفحة الملحن الراحل محمد رحيم  عن مفاجأة رمضان 2025 عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وكتب صفحة  الراحل محمد رحيم: انتظروا في رمضان ان شاء الله أغنية جديدة لوائل جسار مفاجأه Ramadan 2025 الحان الموسيقار محمد رحيم.

أغنية سؤالك عليا 

في يناير 2025، قرر المنتج ريتشارد الحاج طرح أغنية تحت عنوان "سؤالك عليا" للملحن والمطرب الراحل محمد رحيم، التي كان قد انتهى من تسجيلها بصوته منذ فترة طويلة ولم تخرج للنور، وهي من ألحان محمد رحيم، كلمات برهوم ثابت، تطرح عبر كافة المنصات الرقمية الإلكترونية إهداءًا لروحه، الجمعة، 31 يناير الجاري.

نانسي عجرم 

في يناير 2025، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة” خلال الساعات القليلة الماضية ، ومن المقرر أن تطرحها على طريقة الفيديو كليب يوم الخميس المقبل عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة”هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

نانسي عجرم أغنية سؤالك عليا محمد رحيم

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