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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مواعيد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

يبدأ اليوم الثلاثاء عرض أولى حلقات المسلسل الرمضاني بدون سابق إنذار والمكون من ١٥ حلقة. 

المسلسل ستكون مواعيد عرضه كالتالي   
Dmc : 6:30 PM 
Dmc drama : 8:00 PM
Watchit : 6:30 PM
ART Hekayat : 6:30 PM

وهو من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة  النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام  وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش -  بلوبي برودكشنز.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

وقد أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الأغنية الخاصة بالعمل والتي حملت صوت النجم أحمد سعد وهي بعنوان ملناش غير بعضنا وكلمات امير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.

الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا.

بدون سابق انذار عائشة بن احمد مسلسل بدون سابق انذار آسر ياسين الفنان آسر ياسين

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