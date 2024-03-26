رامي عياش يفاجئ الجمهور فى أحدث حفلاته بالغناء بدون ميكروفون

أجواء عالمية عاشها الجمهور اللبنانى مع فعاليات الحفل الغنائى الساحر الذى أحياه الفنان رامي عياش في كازينو لبنان، وسط حضور جماهيري كبير، كانوا على موعد مع حفل مختلف.

وكان من بين حضور الحفل، زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، التى دائما تسانده وتدعمه فى خطواته، وأيضا بحضور الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، التى قدمت النجم رامى عياش بكلمات مؤثرة استعرضت فيها مسيرته ومشواره الفنى.

وظهرت فرقته بالزي الأبيض الذي تم اعتماده في حفلات رامي الأخيرة إذ يعتبر أول من أطلق هذا التريند في الوطن العربي واستمر به في جميع حفلاته.

وقدم رامى نخبة من أشهر أغنياته، قرابة الساعتين، وفاجأ الجميع بغنائه موال "وجهك يا حلو" وصوته ملأ المسرح وسط تفاعل الحضور وإعجابهم بما قدمه بدون ميكروفون.

من ناحية أخرى، يلتقي رامي عياش بجمهوره العربي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يُحييِّ حفلاً غنائياً ضخماً في كازينو باريس في الرابع والعشرين من مايو المقبل.

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