جري الوحوش الحلقة 15 .. نضال الشافعي يكتشف مكاسب مشروع شقيقه

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 15 من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل جري الوحوش عددا من الأحداث، ومنها معرفة سعيد “ نضال الشافعي ” بالمكاسب المتوقعة من مشروع شقيقه نبيل “ محمود حجازي ” ، كما شهدت الحلقة ظهور اعجاب بين سيدة الاعمال “ لقاء سويدان ” وعبد الحكيم “ ادوارد ” .

أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc اللبنانية .