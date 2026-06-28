برلمانية: انتعاش السياحة الإيطالية يعزز قوة الاقتصاد المصري

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن المؤشرات الإيجابية لنمو الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر تعكس نجاح الدولة في استعادة مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية، مشيرة إلى أن هذا النمو يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة تسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق نمو مستدام وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وقالت "العسيلي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القطاع السياحي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأي ارتفاع في أعداد السائحين من الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها السوق الإيطالية، ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الإيرادات، وتحفيز الاستثمارات، ورفع معدلات التشغيل في القطاعات المرتبطة بالسياحة، بدءًا من الفنادق وشركات السياحة والطيران، وصولًا إلى الصناعات والحرف التقليدية.

نجاح استراتيجية الدولة في الترويج الخارجي

وأضافت أن ما تحقق من زيادة في أعداد السائحين الإيطاليين يعكس فاعلية التحركات الخارجية لوزارة السياحة والآثار، وجهود الترويج للمقصد المصري في الأسواق الدولية، مؤكدة أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية السياحية، ورفع جودة الخدمات، والتوسع في التسويق الرقمي، مع التركيز على الأنماط السياحية المتنوعة التي تتميز بها مصر.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تعظيم العائد الاقتصادي من السياحة لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الزائرين، بل أيضًا بزيادة متوسط إنفاق السائح، وإطالة مدة إقامته، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ودعم خطط الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

