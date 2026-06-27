خلال 5 أشهر فقط.. ارتفاع عدد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر بنسبة 15%

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث ارتفع عدد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر بنسبة 15% خلال الفترة من يناير وحتى الأسبوع الأول من يونيو 2026 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأضاف فتحي في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام الإيطالية المتخصصة في قطاع السياحة في ختام زيارته إلى روما، أن الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر سجلت زيادة بلغت 40% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، إلى جانب تزايد الحجوزات الإلكترونية من السائحين الأفراد.

وأكد الوزير على أهمية السوق الإيطالي بالنسبة للسياحة المصرية، مشيراً إلى أن زيارته للعاصمة الإيطالية روما ومدينة ميلانو استهدفت استعراض ما يشهده القطاع السياحي المصري من تطورات، وبحث سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا، ولا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وإيطاليا، وما تشهده من تعاون مستمر، لافتًا إلى لقائه مع وزير السياحة الإيطالي خلال الزيارة.

وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة تسويقية متكاملة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الإيطالية تشمل تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، ورحلات تعريفية لمنظمي الرحلات وممثلي وسائل الإعلام، والمؤثرين، وحملات ترويجية رقمية، وذلك في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى ترسيخ مكانة مصر باعتبارها "بلد التنوع السياحي الذي ليس له مثيل".