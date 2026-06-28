عصام الشوالي: إفريقيا ردّت على المشككين في الملعب.. و9 منتخبات بلغت الدور الثاني بالمونديال

أشاد المعلق التونسي عصام الشوالي بالإنجاز الذي حققته المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن القارة أثبتت أحقيتها بعدد المقاعد المخصصة لها، بعدما نجحت 9 منتخبات من أصل 10 في التأهل إلى دور الـ32.

وكتب الشوالي عبر حسابه: «رقم يخص جاتوزو… علاش إفريقيا عندها 10 مقاعد في كأس العالم؟ اليوم القارة الإفريقية جاوبت فوق الميدان، موش بالكلام، 9 منتخبات من أصل 10 بلغت الدور الثاني، في رسالة واضحة ليه وللمشككين»، مختتمًا رسالته بقوله: «في الدور الثاني… يا غلادياتور!»



نجح منتخب مصر في التأهل لدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد التعادل مع بلجيكا وإيران وفوز على نيوزيلندا.

وصنف منتخب مصر في المركز الـ 19 في بطولة كأس العالم في قائمة قوة المنتخبات المشاركة في المونديال.

واحتل منتخب فرنسا ترتيب تصنيف سوفا سكور بإعتباره أقوى منتخب خلال مرحلة المجموعات برصيد 2070 نقطة وخلفه الأرجنتين 2069 نقطة

تصنيف القوة – كأس العالم 2026 (Power Rankings)

1. فرنسا — 2070

2. الأرجنتين — 2069

3. إسبانيا — 2028

4. البرازيل — 2010

5. إنجلترا — 2003

6. كولومبيا — 1936

7. البرتغال — 1935

8. هولندا — 1934