خالد الغندور يفتح باب النقاش: من الأفضل عربيًا وأفريقيًا بعد نهاية دور المجموعات بالمونديال؟

طرح الإعلامي خالد الغندور عدة تساؤلات للجماهير عقب انتهاء منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، مطالبًا بترشيح الأفضل على مستوى المنتخبات العربية والأفريقية في البطولة حتى الآن.

وكتب الغندور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «من هو أفضل مدرب لفريق عربي أو أفريقي؟ ومن هو أفضل لاعب عربي في المونديال؟ ومن هو أفضل حكم عربي في البطولة؟ ومن هو أفضل وأكبر جمهور عربي في المباريات؟»، في دعوة لفتح باب النقاش وتقييم أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار بعد ختام دور المجموعات.



أسدل منتخب الأردن الستار على أول مشاركة في تاريخه بنهائيات كأس العالم 2026 بعدما ودع البطولة من دور المجموعات عقب ثلاث هزائم متتالية كان آخرها أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 في مواجهة أظهر خلالها " النشامى " شخصية قوية لكن الأخطاء الدفاعية وغياب الخبرة حرما الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية.

ورغم انتهاء المشوار دون أي نقطة فإن المنتخب الأردني ترك انطباعًا جيدًا في ظهوره الأول على المسرح العالمي بعدما نجح في التسجيل خلال جميع مبارياته وقدم فترات مميزة أمام منتخبات تمتلك خبرات كبيرة في البطولات الدولية.

مشوار انتهى بلا نقاط

استهل المنتخب الأردني مشواره بخسارة أمام النمسا بنتيجة 3-1 قبل أن يسقط بصعوبة أمام الجزائر 2-1 في مباراة كانت نقطة التحول في مشواره ثم اختتم مشاركته بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة العاشرة دون رصيد.

ورغم النتائج أظهر المنتخب قدرة على صناعة الفرص والوصول إلى مرمى المنافسين إلا أن الأخطاء الدفاعية خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة كلفته استقبال أهداف حاسمة في المباريات الثلاث.

السلامي: قدمنا كل ما نملك

وعقب نهاية اللقاء أكد المدير الفني جمال السلامي أن فريقه خاض البطولة بروح قتالية مشيرًا إلى أن الأخطاء كانت السبب الرئيسي في عدم تحقيق نتائج أفضل.