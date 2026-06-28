قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: الذهب يسجل رابع خسارة أسبوعية متأثرا بضغوط تشدد السياسة النقدية الأمريكية
فرنسا: نحو ألف وفاة إضافية منذ بدء موجة الحر… والحصيلة مرشحة للارتفاع
أوروبا تحترق .. موجة حر قاسية تودي بحياة أكثر من 1000 شخص في فرنسا | صور
خالد الغندور يفتح باب النقاش: من الأفضل عربيًا وأفريقيًا بعد نهاية دور المجموعات بالمونديال؟
الرئيس السيسي يتابع مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب
إدراج 4 شركات بالبورصة.. قرع جرس التداول إيذانًا بمرحلة جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية
مأساة في أول امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية وإصابتان داخل لجان بالدقهلية
مصدر: محمد صلاح يخضع لفحوصات طبية.. وتفاؤل كبير بلحاقه بمواجهة أستراليا
منتخب مصر في المركز الـ 19 في تصنيف القوة بكأس العالم
فريق بيئي لتمشيط مصرف الحصافة بالقليوبية بعد فيديوهات التمساح.. ولجنة مشتركة تعاين الموقع
رايحين ينقذوا مريض.. إصابة طاقم إسعاف بعد سقوط سيارتهم في ترعة البرمبل بأطفيح.. صور
أحمد حسن: علي علوان يعود لحسابات الأهلي بعد رفضه في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يفتح باب النقاش: من الأفضل عربيًا وأفريقيًا بعد نهاية دور المجموعات بالمونديال؟

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

طرح الإعلامي خالد الغندور عدة تساؤلات للجماهير عقب انتهاء منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، مطالبًا بترشيح الأفضل على مستوى المنتخبات العربية والأفريقية في البطولة حتى الآن.  

وكتب الغندور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «من هو أفضل مدرب لفريق عربي أو أفريقي؟ ومن هو أفضل لاعب عربي في المونديال؟ ومن هو أفضل حكم عربي في البطولة؟ ومن هو أفضل وأكبر جمهور عربي في المباريات؟»، في دعوة لفتح باب النقاش وتقييم أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار بعد ختام دور المجموعات.  


أسدل منتخب الأردن الستار على أول مشاركة في تاريخه بنهائيات كأس العالم 2026 بعدما ودع البطولة من دور المجموعات عقب ثلاث هزائم متتالية كان آخرها أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 في مواجهة أظهر خلالها " النشامى " شخصية قوية لكن الأخطاء الدفاعية وغياب الخبرة حرما الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية.

ورغم انتهاء المشوار دون أي نقطة فإن المنتخب الأردني ترك انطباعًا جيدًا في ظهوره الأول على المسرح العالمي بعدما نجح في التسجيل خلال جميع مبارياته وقدم فترات مميزة أمام منتخبات تمتلك خبرات كبيرة في البطولات الدولية.

مشوار انتهى بلا نقاط

استهل المنتخب الأردني مشواره بخسارة أمام النمسا بنتيجة 3-1 قبل أن يسقط بصعوبة أمام الجزائر 2-1 في مباراة كانت نقطة التحول في مشواره ثم اختتم مشاركته بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة العاشرة دون رصيد.

ورغم النتائج أظهر المنتخب قدرة على صناعة الفرص والوصول إلى مرمى المنافسين إلا أن الأخطاء الدفاعية خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة كلفته استقبال أهداف حاسمة في المباريات الثلاث.

السلامي: قدمنا كل ما نملك

وعقب نهاية اللقاء أكد المدير الفني جمال السلامي أن فريقه خاض البطولة بروح قتالية مشيرًا إلى أن الأخطاء كانت السبب الرئيسي في عدم تحقيق نتائج أفضل.

بطولة كأس العالم 2026 المنتخبات العربية أفضل مدرب المونديال المنتخب الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

منتخب مصر

أرقام تاريخية لمنتخب مصر بعد تأهله للدور الثاني ببطولة كأس العالم 2026

ناصر ماهر

ناصر ماهر يكشف أمنية لم تتحقق مع والده الراحل: كنت أتمنى يشوفني بقميص الزمالك

منة عرفة

منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة عبر إنستجرام.. صور

بالصور

أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة عرب الفدان بأبو حماد

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد