عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 13 .. إلهام وجدي تكتشف حملها

نضال الشافعي
نضال الشافعي

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 11 من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وحملت الحلقة العديد من الاحداث ، كان ابرزها قيام عبد القوي “ محمد عز ” باقتحام شقة زوجة ابيه ، وقرر الاقامة فيها ، فيما اكتشفت زوجة سعيد “ الهام وجدي ” انها حامل . 

جري الوحوش الحلقة 12.. خروج نضال الشافعي ومحمد عز من السجن

جري الوحوش الحلقة 11 .. إدوارد يتولى قضية نجل لقاء سويدان

أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية .

جري الوحوش عبد العزيز حشاد قناة المحور مسلسل جرى الوحوش مروة الازلي محمود حجازي لقاء سويدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

شوف بكام.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم اليوم بعد هبوط الأعلاف

رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

«النار كلت دورين».. معاينة النيابة تكشف ملابسات حريق باخرة نيلية بالجيزة| فيديو

حملة عبدالحليم علام تعلن فوزه بمنصب نقيب المحامين

هل تنخفض أعداد الملتحقين بالكليات النظرية في تنسيق الجامعات 2024.. خبير يوضح

30 أسيرا «مؤبد» مقابل كل جُندية.. تفاصيل جديدة بشأن الصفقة بين حماس وإسرائيل

رسميا.. وزير الرياضة يتسلم راية تنظيم مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027

وزيرة الخزانة الأمريكية تعتزم السفر إلى الصين.. أبريل 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

تأخرت عليه فى الغدا.. لن تتوقع ما فعله رجل هندي مع زوجته

للنساء فقط .. هذه العلامات تحتم زيارتك لطبيب فورا

نجوم الفن في عزاء والدة رانيا فريد شوقي .. صور وفيديو

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ