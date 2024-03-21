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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 11 .. إدوارد يتولى قضية نجل لقاء سويدان

جري الوحوش
جري الوحوش

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 11 من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وحملت الحلقة 11 من مسلسل جري الوحوش عددا من الاحداث كان أهمها موافقة عبد الحكيم “ ادوارد ” على تولي الدفاع عن نجل لقاء سويدان في القضية، رغم علمه انه مذنب ، الا انه وافق مع اجل المال . 

جري الوحوش الحلقة 10 .. سجن نضال الشافعي

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أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية .

جري الوحوش سميرة صدقي عبد العزيز حشاد عايدة رياض فادية عبد الغنى مسلسل جرى الوحوش مروة الازلي نضال الشافعي

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