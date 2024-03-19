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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 9 .. مروة الأزلي تبلغ محمد عز بحملها

مروة الازلي
مروة الازلي

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة التاسعة من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جري الوحوش عدد من الاحداث ، حيث ابلغت زوجة عبد القوي “ مروة الازلي ” انها حامل ، وذلك اثناء تواجده في السجن . 

فيما زار سعيد “ نضال الشافعي ” شقيقه عبد القوي “ محمد عز ” في السجن وتنازل عن المحضر ضد زوجته . 

 

جري الوحوش الحلقة 8 .. حفل زفاف نضال الشافعي وحبس محمد عز

جري الوحوش الحلقة 7 .. اشتعال الخلاف بين نضال وحجازي وعز بسبب الإرث

أبطال مسلسل جري الوحوش

 

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

 

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

 

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية .

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