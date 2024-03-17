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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 7 .. اشتعال الخلاف بين نضال وحجازي وعز بسبب الإرث

صدى البلد

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة السابعة من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل جري الوحوش العديد من الاحداث ومنها قيام عبد القوي “ محمد عز ” بخطبة نواشف “ مروة الازلي ” . 

كما اقنع سعيد “نضال الشافعي ” والدته فادية عبد الغني “ بنقل ملكية كل املاكها باسمه الذي كان بالاصل ملكا لوالدهم ، وهى الامر الذس اشغل الخلاف بين الثلاثه اشقاء ” نضال الشافعي ومحمود حجازي و محمد عز "   . 

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أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية .

جري الوحوش سميرة صدقي عايدة رياض عبد العزيز حشاد مسلسل جرى الوحوش نضال الشافعي

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