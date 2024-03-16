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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تتر مسلسل جري الوحوش بدون أسماء الأبطال .. تفاصيل

جري الوحوش
جري الوحوش

فؤجي متابعي مسلسل “ جري الوحوش ” ، والذى يتم عرضه خلال شهر رمضان الحالي ، بعدم وجود أسماء إبطاله أو الممثلين المشاركين فيه على شارتي البداية والنهاية  ، وذلك حتى عرض الحلقة الخامسة من العمل مساء أمس .

وأكتفي صنع العمل بوضع أسماء العاملين خلف الكاميرات والمؤلف والمخرج علي شارة البداية والنهاية .

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قصة مسلسل جري الوحوش : 

مسلسل مأخوذ عن فيلم "جري الوحوش"، والذي سبق وان قدمه كل من الفنان الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبدالعزيز، إلى جانب حسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي، وفؤاد خليل، ونعيمة الصغير، وعبدالله مشرف، وغيرهم الكثير، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود أبوزيد، وإخراج على عبدالخالق.

أبطال مسلسل جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق وان قدم عدد من الاعمال ابرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش : 

العمل من المقرر عرضه بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة إلى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية .


 

مسلسل جرى الوحوش محمود حجازي نضال الشافعي سميرة صدقي روتانا دراما جري الوحوش

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