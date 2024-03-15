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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 5 .. نضال الشافعي يعرف حقيقة وفاة والده

صدى البلد

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة الخامسة من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وشهدت الحلقة عددا من الاحداث ، ومنها معرفة نبيل “ نضال الشافعي ” بحقيقة ما حدث لوالده ، بعدما استمع الي حديث والدته مع السيدة التي كانت تعمل لديهم وعبد القوي “ محمد عز ” ليكتشف انها من تسببت في موته .

فيما تم ارسال مجموعة سيدات إلى الفتاة التي كان نبيل على علاقه بها؛ لضربها . 

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أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية .

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