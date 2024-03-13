جري الوحوش الحلقة 3 .. محمود حجازي يتقدّم باستقالته

أذيعت الحلقة الثالثة من مسلسل “جري الوحوش” ، والمذاع عبر قناة المحور بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان نضال الشافعي .

وحملت الحلقة الثالثة من مسلسل “جري الوحوش” العديد من الأحداث، ومنها محاولة عبدالقوي “محمد عز” التقرب من شقيقه الكبير “نضال الشافعي” لبدء خطة الانتقام واستعادة أمواله.

فيما أبلغ نبيل “محمود حجازي” حبيته وفاء “إلهام وجدي” باستقالته من الجامعة ورغبته في السفر إلى الخارج للعمل هناك ، إلا أنها رفضت وتمسكت بالاستمرار بجانب عائلتها .

أبطال مسلسل جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش :

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc اللبنانية .