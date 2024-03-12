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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 2.. محمود حجازي يرفض عمل توكيل لـ نضال الشافعي

جري الوحوش
جري الوحوش

اذيعت الحلقة الثانية من مسلسل جري الوحوش، المذاع عبر قناة المحور بشكل حصري ، ويقوم ببطولته الفنان نضال الشافعي.

 

وشهدت الأحداث قيام عبد القوي “ محمد عز ” بالذهاب إلي زوجة أبيه الأولي “ فادية عبد الغني ” بعد خروجه من السجن، وتهديده لها، فيما تدخل نجلها الأاكبر “ نضال الشافعي ” . 

 

كما طلبت فادية عبد الغني من نجلها الكبير “ نضال الشافعي ” ، سرعة الزواج ، كما رفض شقيقه الأصغر “ محمود حجازي ” عمل توكيل لشقيقه خوفا من أن يستحوذ علي أمواله . 

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أبطال مسلسل جري الوحوش :

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش :

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق وان قدم عدد من الاعمال ابرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش : 

العمل من المقرر عرضه بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية .

جري الوحوش عايدة رياض عبد العزيز حشاد فادية عبد الغنى مسلسل جرى الوحوش نضال الشافعي

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