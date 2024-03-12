جري الوحوش الحلقة 2.. محمود حجازي يرفض عمل توكيل لـ نضال الشافعي

اذيعت الحلقة الثانية من مسلسل جري الوحوش، المذاع عبر قناة المحور بشكل حصري ، ويقوم ببطولته الفنان نضال الشافعي.

وشهدت الأحداث قيام عبد القوي “ محمد عز ” بالذهاب إلي زوجة أبيه الأولي “ فادية عبد الغني ” بعد خروجه من السجن، وتهديده لها، فيما تدخل نجلها الأاكبر “ نضال الشافعي ” .

كما طلبت فادية عبد الغني من نجلها الكبير “ نضال الشافعي ” ، سرعة الزواج ، كما رفض شقيقه الأصغر “ محمود حجازي ” عمل توكيل لشقيقه خوفا من أن يستحوذ علي أمواله .

أبطال مسلسل جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق وان قدم عدد من الاعمال ابرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش :

العمل من المقرر عرضه بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc اللبنانية .