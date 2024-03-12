منذ الحلقة الأولى.. ماجدة خير الله: "لحظة غضب" عمل مختلف ومهم

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل لحظة غضب ، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك بمسلسل “ لحظة غضب ” .

وقالت ماجدة خير الله : السيناريو الذي صاغه مهاب طارق في لحظة غضب ، لايستهلك وقتا في تقديم الشخصيات ولكنه يقفز الي الحدث مباشرة، ويضع المشاهد في قمة التوتر من اللحظات الاولي ، ويظهر مدي فهم المخرج عبد العزيز النجار لطبيعة النص والشخصيات، ورغم ان دور الزوج المستفز شريف لم يستغرق الا الحلقة الاولي، الا انه اختار محمد فراج لاداء الشخصية ليسكب فيها كل حرفته ومهارته ولعبها ببساطة العبقرية، اما دور الزوجة المرعوبة من ردود فعل زوجها وسخريته الدائمة منها وتعمد اهانتها فعهد الي صبا مبارك لتقدم اداء يشي بما تخفيه من اصطراب واستكانة امام السخافات الدائمة للزوج، حتي انها تعاني من كوابيس دائمه، تصور لها ان شريف يطردها من المنزل ببرودة أعصاب وينتزع منها كل شيء مصاغها وملابسها ، قبل ان يطردها من المنزل، وهذا الضغط الدائم الذي تستقبله باستسلام وضعف، ينهار امام سخريته ووقاحته وهو يوجه لها الاهانات عندما تسأله عن رأيه في الفستان الذي ترتديه، فيجيبها انه ربما كان يليق بك منذ عشر سنوات، ويحتاج الي فتاة في العشرينات !! وقبل ان يكمل سخافاته ويسخر من تقدمها في العمر، تمتد يدها الي ما يشبه مضرب خشبي ، وتضربه بكل مانحمله من غل ، فيسقط في الحال مضرجا في دمائه ، فتخفيه في المطبخ ويزيد من ارتباكها ورعبها صوت جرس الباب المتلاحق ، حيث كانت تنتظر وصول اهل زوجها للاحتفال بعيد ميلادها!!! اختيار نقطة الانطلاق للحدث، point of attackمن اهم دلائل وعلامات جودة السيناريو.

وأضافت ماجدة خير الله : منذ الحلقة الأولي من مسلسل لحظة غضب تدرك انك امام عمل مختلف ومهم، يبرز من خلاله تألق موهبة كل من محمد شاهين، صبا مبارك، سارة عبد الرحمن، اما علي قاسم الذي لم نتبين ملامح شخصيته من الحلقة الاولي ولكنه يتمتع بكاريزما ملفتة ولوك واداء يحمل بعض الغموض، ويؤكد ان وجودة في الحدث سوف يزيد الأمور توترا وارتباكا،لحظة غضب من المسلسلات المحفزة علي المتابعة.

مسلسل لحظة غضب يقوم ببطولته عدد من الفنانين بجانب صبا مبارك أبرزهم محمد شاهين وعلي قاسم ، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط.