عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منذ الحلقة الأولى.. ماجدة خير الله: "لحظة غضب" عمل مختلف ومهم

صدى البلد

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بمسلسل لحظة غضب ، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك بمسلسل “ لحظة غضب ” . 

وقالت ماجدة خير الله : السيناريو الذي صاغه مهاب طارق في لحظة غضب ، لايستهلك وقتا في تقديم الشخصيات ولكنه يقفز الي الحدث مباشرة، ويضع المشاهد في قمة التوتر من اللحظات الاولي ، ويظهر مدي فهم المخرج عبد العزيز النجار لطبيعة النص والشخصيات، ورغم ان دور الزوج المستفز شريف لم يستغرق الا الحلقة الاولي، الا انه اختار محمد فراج لاداء الشخصية ليسكب فيها كل حرفته ومهارته  ولعبها  ببساطة العبقرية، اما دور الزوجة المرعوبة من ردود فعل زوجها وسخريته الدائمة منها وتعمد اهانتها فعهد الي صبا مبارك لتقدم اداء  يشي بما تخفيه من اصطراب واستكانة امام السخافات الدائمة للزوج، حتي انها تعاني من كوابيس دائمه، تصور لها ان شريف يطردها من المنزل ببرودة أعصاب وينتزع منها كل شيء مصاغها وملابسها ، قبل ان يطردها من المنزل، وهذا الضغط الدائم الذي تستقبله باستسلام  وضعف، ينهار امام سخريته ووقاحته وهو يوجه لها الاهانات عندما تسأله عن رأيه في الفستان الذي ترتديه، فيجيبها  انه  ربما كان يليق بك منذ عشر سنوات، ويحتاج الي فتاة في العشرينات !! وقبل ان يكمل سخافاته ويسخر من  تقدمها في العمر، تمتد يدها الي  ما يشبه مضرب خشبي ، وتضربه بكل مانحمله من غل ، فيسقط في الحال مضرجا في دمائه ، فتخفيه في المطبخ  ويزيد من ارتباكها ورعبها صوت جرس الباب المتلاحق ، حيث كانت تنتظر وصول اهل زوجها للاحتفال بعيد ميلادها!!! اختيار  نقطة الانطلاق للحدث، point of attackمن اهم دلائل وعلامات جودة السيناريو.

أشغال شقة الحلقة 3 .. أسماء جلال تصاب بـ سمنة مفرطة بسبب إيمان السيد

جري الوحوش الحلقة 1.. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقـ تل

وأضافت ماجدة خير الله :  منذ الحلقة الأولي من مسلسل لحظة غضب تدرك انك امام عمل مختلف ومهم، يبرز من خلاله تألق موهبة كل من محمد شاهين، صبا مبارك، سارة عبد الرحمن، اما علي قاسم الذي لم نتبين ملامح شخصيته من الحلقة الاولي ولكنه يتمتع بكاريزما ملفتة ولوك واداء يحمل بعض الغموض، ويؤكد ان  وجودة في الحدث سوف يزيد الأمور توترا وارتباكا،لحظة غضب من المسلسلات المحفزة علي المتابعة. 

مسلسل لحظة غضب يقوم ببطولته عدد من الفنانين بجانب صبا مبارك أبرزهم محمد شاهين وعلي قاسم ، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط. 

الناقدة ماجدة خير الله صبا مبارك لحظة غضب ماجدة خير الله على قاسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وأمير الكويت يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

المدرب «نطح» المهاجم.. نادٍ إيطالي يقيل مدربه بعد واقعة هزت أرجاء الملاعب

مشادة كلامية تودي بحياة شخص وتقود بائعا للمحاكمة| تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب نقل صواريخ إلى روسيا

قبل صعود المسرح.. تمزق فستان إيما ستون خلال تسلمها الأوسكار| شاهد

14 قرص ترامادول.. نتائج التحقيقات في واقعة القبض على اليوتيوبر أكرم سلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوربة علي الفطار

ذكرى مسيرة الملح| عصيان مدني قاد غاندي الهند به إلى الاستقلال

جذاب وغير معتاد.. بسمة وهبة بفستان طويل أنيق تشعل السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| آخر صور جمعت تامر حسنى وبسمة بوسيل.. هل عاد الثنائي؟

فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ