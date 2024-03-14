مسلسل جري الوحوش الحلقة 4.. نضال الشافعي يطلب الزواج من إلهام وجدي

أذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل “جري الوحوش” ، والمذاع عبر قناة المحور بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان نضال الشافعي .

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها قيام نبيل بالتقدم الي الزواج من حبيبة شقيقة “ الهام وجدي ” ، وقد حرضت جدة الاخيرة الفتاه علي الموافقة من اجل الدخول الي العائلة واستعادة اموالهم ، فيما دخل نبيل في خلاف مع شقيقه ، بعد ان علم انه تقدم لحبيبته .

اما والدة نبيل “ فادية عبد الغني ” فقد تلقت تهديد من السيدة التي كانت تعمل لديها ، بان تبوح بسر قتلها لزوجها .

أبطال مسلسل جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش :

مسلسل جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش :

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc اللبنانية .