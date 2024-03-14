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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل جري الوحوش الحلقة 4.. نضال الشافعي يطلب الزواج من إلهام وجدي

جري الوحوش
جري الوحوش

أذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل “جري الوحوش” ، والمذاع عبر قناة المحور بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان نضال الشافعي . 

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها قيام نبيل بالتقدم الي الزواج من حبيبة شقيقة “ الهام وجدي ” ، وقد حرضت جدة الاخيرة الفتاه علي الموافقة من اجل الدخول الي العائلة واستعادة اموالهم ، فيما دخل نبيل في خلاف مع شقيقه ، بعد ان علم انه تقدم لحبيبته . 

اما والدة نبيل “ فادية عبد الغني ” فقد تلقت تهديد من السيدة التي كانت تعمل لديها ، بان تبوح بسر قتلها لزوجها . 

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أبطال مسلسل جري الوحوش :

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش :

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش : 

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية .

جري الوحوش الفنان نضال الشافعي أبطال مسلسل جري الوحوش روتانا دراما سميرة صدقي عايدة رياض عبد العزيز حشاد

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