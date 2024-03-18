عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 8 .. حفل زفاف نضال الشافعي وحبس محمد عز

نضال الشافعي
نضال الشافعي

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة الثامنة من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل جري الوحوش عدد من الاحداث ، ومنها قيام سعيد بالتقدم ببلاغ ضد شقيقه عبد القوي “ محمد عز ” وزوجته بتهمة سرقة الذهب . 

فيما قرر سعيد “ نصال الشافعي ” الزواج من حبيية شقيقه “ الهام وجدي ” وقام بحجز القاعة ،اما نبيه “ محمود حجازي ” فقد طلب من شقيقه سعيد اموال حتي يسطيع السفر ، الا انه اشترط عليه كتابه وصلات امانه . 

تتر مسلسل جري الوحوش بدون أسماء الأبطال .. تفاصيل

جري الوحوش الحلقة 7 .. اشتعال الخلاف بين نضال وحجازي وعز بسبب الإرث

أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية .

 

نضال الشافعي الهام وجدي جري الوحوش روتانا دراما سميرة صدقي عايدة رياض فادية عبد الغنى مسلسل جرى الوحوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

5 مليارات دولار| مفاجأة بشأن قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. الخير قادم

ترشيحاتنا

كل حاجة بانت.. خطيبة مسلم تعلن انفصالهما

19 مارس.. ذكرى تحرير آخر شبر من سيناء

حكم وضع النقط في الأنف أو الأذن أثناء الصيام.. دار الإفتاء ترد

«شادية بقت صباح» و«عبدالوهاب أصبح عبدالمطلب».. حمو بيكا وكزبرة في ورطة بسبب رامز جلال

حماس: الاحتلال لم يقدم دلائل على وجود عناصر مسلحة في مجمع الشفاء

ندمانة.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل خطأ ارتكبته في حياتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

النيران تلتهم ستوديوهات التصوير.. حريق بلاتوهات جودر والمعلم والكبير أوى| تفاصيل

فيديو

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ