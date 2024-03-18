جري الوحوش الحلقة 8 .. حفل زفاف نضال الشافعي وحبس محمد عز

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة الثامنة من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل جري الوحوش عدد من الاحداث ، ومنها قيام سعيد بالتقدم ببلاغ ضد شقيقه عبد القوي “ محمد عز ” وزوجته بتهمة سرقة الذهب .

فيما قرر سعيد “ نصال الشافعي ” الزواج من حبيية شقيقه “ الهام وجدي ” وقام بحجز القاعة ،اما نبيه “ محمود حجازي ” فقد طلب من شقيقه سعيد اموال حتي يسطيع السفر ، الا انه اشترط عليه كتابه وصلات امانه .

أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، بالإضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc اللبنانية .