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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 10 .. سجن نضال الشافعي

نضال الشافعي
نضال الشافعي

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة العاشرة من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل جري الوحوش عددا من الأحداث ومنها حبس سعيد “نضال الشافعي ” علي ذمة احدى القضايا. 

كما حاولت جدة زوجة سعيد “إلهام وجدي ” أن تقنعها بضرورة السيطرة علي اموال سعيد بعد دخوله السجن . 

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أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية .

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