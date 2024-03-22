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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 12.. خروج نضال الشافعي ومحمد عز من السجن

جري الوحوش
جري الوحوش

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 11 من مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وحملت الحلقة عدد من الأحداث، ومنها تولي عبد الحكيم “إدوارد” قضية سعيد “ نضال الشافعي ” ونجح في الحصول علي حكم ببراءته . 

فيما عاد نبيه “ محمود حجازي ” من السفر ليطلب من شقيقه “ نضال الشافعي ” أموالا مرة أخرى؛ لتمويل تجاربه العلمية.

أما عبد القوي “ محمد عز ” فقد خرج من السجن بعد تنازل شقيقه عن بلاغه ضده بتهمة السرقة ، ورزق بمولوده الأول. 

جري الوحوش الحلقة 10 .. سجن نضال الشافعي

جري الوحوش الحلقة 11 .. إدوارد يتولى قضية نجل لقاء سويدان

أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين ، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون من المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة الى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية .

جري الوحوش سميرة صدقي عبد العزيز حشاد عايدة رياض فادية عبد الغنى مسلسل جرى الوحوش نضال الشافعي محمود حجازي محمد عز

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