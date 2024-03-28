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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جري الوحوش الحلقة 18.. مروة الأزلي تتعرض لمحاولة إجهاض

مروة الازلي
مروة الازلي

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 18 من مسلسل جري الوحوش، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

 

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل جري الوحوش عددا من الأحداث، منها تعرض نواشي “مروة الأزلي” لمحاولة اجهاضها ، وذلك بعد ان قامت إمراة مجهولة بالاعتداء عليها ضربا، الا انها تمكنت من الدفاع عن نفسها، وتسيلم تلك السيدة للشرطة . 

جري الوحوش الحلقة 17.. نضال الشافعي السبب في تأخر الإنجاب

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أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

 

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل  جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون مع المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة إلى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc  اللبنانية.

 

 

جري الوحوش عايدة رياض عبد العزيز حشاد محمود حجازي مسلسل جرى الوحوش مروة الازلي

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