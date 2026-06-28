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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالدعاء والامل..انطلاق امتحانات المواد الاساسية لطلاب الثانوية العامة بالمحافظات

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
قسم المحافظات

انطلقت اليوم الأحد  امتحانات المواد الاساسية لطلاب الثانوية العامة في المحافظات وسط دعوات الاهالى واصطحابهم لاولادهم، بالتوفيق والنجاح..

الغربية

انتظمت فى محافظة الغربية اليوم الأحد لجان ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي " 2025- 2026" فى مادة اللغة العربية للنظامين الجديد والقديم ، وتستمر الامتحانات حتى الخميس 16 يوليو القادم داخل 115 لجنة مجهزة وموزعه على الإدارات التعليمية العشر، لامتحان 51702 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

توجيهات وزارة التعليم 

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد  أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الإمتحانية، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية .

لا شكاوي من اللجان وانتظام الامتحانات 

وأشار  إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

توجيهات محافظ الغربية 

جدير بالذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد وجه برفع جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت أو تواجد السيارات والتجمعات أمام مقار الامتحانات، كما وجه بإقامة مظلات أمام بوابات اللجان للتيسير على الطلاب وأفراد الأمن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

ولفت أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء وشركات المرافق على مدار الساعة، مع الإخطار الفوري بأي ملاحظات أو أحداث طارئة لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب وأسرهم.

 

الشرقية 

اكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه لم يتم رصد اي شكوي او بلاغ بخصوص امتحان مادة اللغة العربية بالثانوية العامة الي الآن وأن الامتحانات تسير في حالة من الهدوء والانتظام.

واضاف المصدر أن غرفة عمليات المديرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة لم تستقبل اي شكوي او تأخر في فتح اي من اللجان الامتحانية بمختلف اي من الإدارات التعليمية وتم دخول الطلاب في سهولة ويسر.

جدير بالذكر، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام يبلغ ٦٩ ألفاً و٦٨٤ طالباً وطالبة، منهم ١١ ألفاً و١٥٤ بالشعبة الأدبية، و٤٦ ألفاً و٢٢٤ بشعبة علمي علوم، و١٢ ألفاً و٢٠٧ بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٩٩ بالنظام القديم، يؤدون الامتحانات داخل ١٧٢ لجنة امتحانية موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية، من بينها لجنتان ( نور للمكفوفين - مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ).

 

 

 

جنوب سيناء 

وسط مشاعر من الرهبة والأمل توافد طلاب الشهادة الثانويةالعامة بجنوب سيناء بصحبة أولياء أمورهم على لجان الامتحانات لأداء  الامتحان في أولى المواد التي تضاف للمجموع.

وبعيون تملأها الدموع دعا أولياء الأمور لأبنائهم بالتوفيق، متمنين أن تكون أسئلة الامتحانات سهلة.

ويؤدي الطلاب الامتحانات اليوم الأحد، في مادة "اللغة العربية" لمدة ثلاث ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وجرى تفتيش الطلاب بدقة بواسطة العصا الإلكترونية خلال دخول اللجان، والتاكد من هويتهم من خلال ارقام الجلوس، كما شهد محيط اللجان تشديدات أمنية، وغلق الشوارع المؤدية للجان.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، إن مراكز التوزيع قامت بتسليم الأسئلة على رؤساء اللجان قبل بدء موعد الامتحانات، وجرى فتح جميع اللجان لاستقبال الطلاب مع إعطاء وقت كافي لعملية التفتيش.

وأكدت مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه يجري متابع سير لجان الامتحانات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتأكيد على رؤساء اللجان بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة رصد أي تجاوزات، مع الالتزام بكافة القواعد  لأعمال الامتحانات.

امتحانات المواد الاساسية الثانوية العامة المحافظات الغربية الشرقية

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