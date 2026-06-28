صناعة النواب تناقش آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات المصرية .. بعد غد

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب أربعة اجتماعات مكثفة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الملفات الصناعية والاقتصادية المهمة، في مقدمتها تداعيات آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات المصرية، إلى جانب ملفات سلامة الغذاء، والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.



و ستبدأ اللجنة اجتماعاتها بعد غد الاثنين بمناقشة طلبي إحاطة يتعلقان بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات الصفقة الأوروبية الخضراء وآلية تعديل حدود الكربون، ومدى جاهزية المصانع والشركات المصرية للتطبيق الإلزامي للآلية،.

انتشار مواد كيميائية غير مصرح بها في غش عصير القصب

كما ستناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني طلب إحاطة بشأن انتشار مواد كيميائية غير مصرح بها في غش عصير القصب، وذلك في إطار دورها الرقابي لحماية الصناعة الوطنية وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.