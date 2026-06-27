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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل الزحام الصيفي.. سلامة الغذاء ترفع درجة الاستعداد بالساحل الشمالي

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم

نفذت الهيئة حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من الفنادق والمطاعم بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية ذات النشاط السياحي خلال موسم الإقبال الصيفي.

وشارك في الحملة عدد من مفتشي الهيئة ومأموري الضبط القضائي، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية مكثفة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء المعتمدة.

وشملت أعمال الحملة المرور على عدد من الفنادق والمطاعم السياحية المستوفية لاشتراطات الهيئة، لمراجعة جاهزيتها واستكمال إجراءات تقييمها تمهيدًا لإدراجها ضمن القائمة المعتمدة للهيئة، بما يعكس التزامها بتطبيق نظم الرقابة الذاتية ومعايير سلامة الغذاء، ويسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام كميات من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة وفقًا لأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتشريعات ذات الصلة، بما يضمن حماية صحة المستهلكين ومنع تداول الأغذية غير المطابقة.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تنفيذ حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت السياحية والغذائية بمختلف محافظات الجمهورية، لا سيما خلال موسم الصيف، وذلك في إطار دورها الرقابي الهادف إلى تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، ورفع مستوى الثقة في الخدمات الغذائية المقدمة بالمقاصد السياحية المصرية.

وتهيب الهيئة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات أو ممارسات قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن (16528)، أو من خلال التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم (01555771100) اتصالًا أو عبر تطبيق واتساب، أو من خلال الخط الساخن للهيئة (19565)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

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