سلامة الغذاء تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت بالتل الكبير

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال الفرع بمحافظة الإسماعيلية، جهوده المكثفة، بمركز ومدينة التل الكبير، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول حفاظًا على صحة المواطنين.

حيث تم المرور على 3 منشآت غذائية عالية الخطورة.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم مدير فرع الهيئة، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٣ محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة لتحرير محضر إعدام ب ٣٨ كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد.

كما قام فرع الهيئة بشن حملة مشتركة مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بحي ثانِ الإسماعيلية، على المخابز السياحية.

وأسفرت الحملة عن، تحرير محضر توصية بالغلق، ومحضر إعدام ب ٢٥ كيلوجرام خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي والذي يظهر عليه علامات فساد.

كما تم توجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بسرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.