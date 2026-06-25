قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون الأسرة الجديد.. من يتحمل نفقة المطلقة والأرملة والأبناء؟
الرئيس السيسي يطالب بدعم دولي أكبر لمصر في ملف اللاجئين
أرقام نيمار في أول ظهور بكأس العالم مع البرازيل ضد إسكتلندا
الرئيس السيسي: مصر نموذج مسئول في استضافة اللاجئين رغم التحديات الاقتصادية
السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد
تحول إلى ركام.. انهيار فندق من 10 طوابق بسبب زلزال فنزويلا
أحمد السبكي: رضا المواطن يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل
"الشيوخ الأمريكي" يغير تصويته بشأن حرب إيران وترامب يرحب
سعيد العويران: منتخب مصر قادر على بلوغ دور الـ16 في المونديال
وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن قرار عاجل من ترامب بشأن فنزويلا بعد الزلزال
رئيسة فنزويلا تعلن ولاية لا جوايرا الشمالية منطقة منكوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضربة رقابية بالدقهلية.. سلامة الغذاء تضبط فسيخًا فاسدًا ومنشأة غير مرخصة

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم


نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، وبالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي بفرع الهيئة بالمنصورة، حملة تفتيشية استهدفت عددًا من المنشآت العاملة في مجال تصنيع وتداول الأسماك بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار جهودها لإحكام الرقابة على تداول الأغذية وحماية صحة المستهلك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المحافظات.
 

منشأة غير مرخصة
 

وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة غير مرخصة تمارس نشاط تصنيع وتداول الأسماك المملحة بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة، حيث تبين عدم استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لمزاولة النشاط، بما يمثل مخالفة للتشريعات المنظمة لتداول الأغذية.
 

منتجات غير مطابقة
 

وكشفت أعمال التفتيش عن وجود منتجات سمكية غير مطابقة للاشتراطات المنظمة، شملت كميات من الفسيخ ظهرت عليها علامات الفساد وتغير في خواصها الطبيعية بما يشير إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب منتجات أخرى غير مستوفاة لبيانات التداول الإلزامية، وخالية من البيانات التعريفية الخاصة بمصدرها وتاريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها.
 

إجراءات قانونية فورية
 

وقامت الهيئة بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، مع إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية لتعزيز امتثال المنشآت الغذائية للتشريعات المنظمة وترسيخ الممارسات السليمة في تصنيع وتداول الأغذية.
وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواصلة تطوير منظومتها الرقابية وفق نهج علمي قائم على تقييم المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الالتزام داخل المنشآت الغذائية، والتعامل الحاسم مع أية ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء أو مخالفة أحكام القانون.

سلامة الغذاء الرقابة على الأسواق اسماك فاسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

منتخب مصر

أزمة تسبق مواجهة مصر وإيران في المونديال .. اعتراض رسمي قبل صافرة البداية

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيطاليا: زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب كامبي فليجري

فنزويلا

أمريكا تتعهد بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا عقب زلزالين مدمرين

جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في جنوب لبنان

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد