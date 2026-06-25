ضربة رقابية بالدقهلية.. سلامة الغذاء تضبط فسيخًا فاسدًا ومنشأة غير مرخصة



نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، وبالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي بفرع الهيئة بالمنصورة، حملة تفتيشية استهدفت عددًا من المنشآت العاملة في مجال تصنيع وتداول الأسماك بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار جهودها لإحكام الرقابة على تداول الأغذية وحماية صحة المستهلك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المحافظات.



منشأة غير مرخصة



وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة غير مرخصة تمارس نشاط تصنيع وتداول الأسماك المملحة بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة، حيث تبين عدم استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لمزاولة النشاط، بما يمثل مخالفة للتشريعات المنظمة لتداول الأغذية.



منتجات غير مطابقة



وكشفت أعمال التفتيش عن وجود منتجات سمكية غير مطابقة للاشتراطات المنظمة، شملت كميات من الفسيخ ظهرت عليها علامات الفساد وتغير في خواصها الطبيعية بما يشير إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب منتجات أخرى غير مستوفاة لبيانات التداول الإلزامية، وخالية من البيانات التعريفية الخاصة بمصدرها وتاريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها.



إجراءات قانونية فورية



وقامت الهيئة بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، مع إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية لتعزيز امتثال المنشآت الغذائية للتشريعات المنظمة وترسيخ الممارسات السليمة في تصنيع وتداول الأغذية.

وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواصلة تطوير منظومتها الرقابية وفق نهج علمي قائم على تقييم المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الالتزام داخل المنشآت الغذائية، والتعامل الحاسم مع أية ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء أو مخالفة أحكام القانون.