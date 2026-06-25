6446 جنيهًا لعيار 24.. هبوط الذهب يبدد أرباح الأشهر الستة الأولى



شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم، الخميس 25 يونيو 2026، لتفقد جميع المكاسب التي حققتها منذ بداية العام الجاري، متأثرة باستمرار الضغوط الناجمة عن انخفاض أسعار الذهب عالميًا وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.



ضغوط عالمية



وتراجعت أسعار المعدن الأصفر بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية في الأسواق العالمية، حيث سجلت نحو 3975 دولارًا، وسط تنامي التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وتأثيرها على حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.



أسعار الأعيرة



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6446 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5640 جنيهًا دون احتساب المصنعية، بينما سجل عيار 18 نحو 4834 جنيهًا للشراء.



الجنيه الذهب



كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 45.120 ألف جنيه، متأثرًا بالتراجع الذي شهدته مختلف الأعيرة خلال تعاملات السوق المحلية.



خفض التوقعات



وفي مؤشر على استمرار الضغوط على المعدن النفيس، خفضت مؤسسات مالية عالمية كبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث قلص «دويتشه بنك» مستهدفاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض توقعاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.



رؤية المؤسسات



من جانبه، خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بنحو 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مستندًا إلى توقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية وعدم الاتجاه إلى خفضها خلال العام الجاري.



ترقب الفائدة



في السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، من خلال ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وهو ما يزيد من الضغوط على الذهب ويحد من جاذبيته الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.