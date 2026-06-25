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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يهبط دون 50 جنيهًا.. والبنوك تسجل تراجعات جديدة في أسعار الصرف

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 25 يونيو، مواصلًا موجة التراجع التي شهدها خلال الأيام الأخيرة، بعدما هبط من مستويات تجاوزت 52 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا في فترة زمنية قصيرة.
 

أعلى سعر شراء

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بين البنوك العاملة بالسوق المصرية عند 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع، ليحافظ على صدارته لقائمة أعلى أسعار العملة الأمريكية.
 

استقرار بالبنوك الكبرى
 

وفي البنوك الحكومية والخاصة الكبرى، استقر سعر الدولار عند مستويات متقاربة، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، كما بلغ السعر ذاته في عدد من البنوك منها البنك الأهلي الكويتي والبنك المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وميد بنك والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي.
 

أسعار متقاربة
 

كما سجل الدولار 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع في بنك HSBC، و49.57 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع في بنوك قناة السويس ونكست، بينما سجل في البنك التجاري الدولي وبنك البركة 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.
 

أدنى سعر بالسوق
 

وجاء بنك الإسكندرية ضمن أقل البنوك تسعيرًا للدولار، حيث سجل 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع، فيما تراوحت الأسعار في بنوك التعمير والإسكان وأبوظبي التجاري وبيت التمويل الكويتي وكريدي أجريكول بين 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.
 

ترقب السوق
 

وتتابع الأسواق المحلية تحركات سعر الصرف خلال الفترة الحالية في ظل حالة من الترقب لمسار الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التراجعات المتتالية التي شهدتها العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال الأيام الأخيرة.

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