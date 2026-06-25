حملة رقابية موسعة بالإسكندرية لتعزيز الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية موسعة بمحافظة الإسكندرية؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتعاون مع مديرية التموين بالإسكندرية، وجهاز حماية المستهلك، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستهدفت الحملة عددًا من المنشآت الغذائية، حيث قامت فرق التفتيش بأعمال المراجعة والرقابة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية والصحية المنظمة لتداول الغذاء، وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات، شملت تداول منتجات ظهرت عليها علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر وغير مستوفاة لمتطلبات التتبع، بما يستوجب اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

وقد اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، والتي تضمنت إعدام الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والقرارات واللوائح المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الحملات الرقابية الميدانية تُنفذ وفق خطط تستند إلى تقييم المخاطر وتحليل البيانات، بما يضمن توجيه الجهود الرقابية إلى الأنشطة ذات الأولوية، وتعزيز مستويات الامتثال داخل المنشآت الغذائية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة وحماية صحة المستهلك.

كما جددت الهيئة دعوتها لجميع المنشآت الغذائية إلى الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط الفنية المعتمدة، مؤكدة أن فرقها الرقابية ستواصل تنفيذ حملات التفتيش في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي ممارسات تمثل خطرًا على سلامة الغذاء أو تخالف أحكام القانون.