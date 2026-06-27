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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة الصناعات الغذائية تدعو إلى توحيد الأطر الرقابية الأفريقية لدعم الابتكار الغذائي وتعزيز الاستثمار

غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية
غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية
أ ش أ

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل الأفريقي المعني بتحديث النظم الرقابية الداعمة للابتكار الغذائي، والذي استضافته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصفتها الرئيس الحالي لمنتدى السلطات الأفريقية لسلامة الغذاء (AFRAF)، بمشاركة خبراء وممثلين عن الجهات الرقابية والغذائية من أكثر من 15 دولة أفريقية وآسيوية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.

وأكدت رنا جمالي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، خلال كلمتها نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات غذائية هائلة تشمل التنوع البيولوجي، والموارد الزراعية، والقدرات الابتكارية، والمعارف المتوارثة في مجالات الأغذية التقليدية والنباتات، مشيرة إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يتطلب بناء أنظمة تنظيمية حديثة قائمة على العلم والشفافية وتشجع الابتكار.

وأوضحت جمالي أن أفريقيا بحاجة إلى رؤية موحدة تضمن عدم تقييد الابتكارات الغذائية بتشريعات متباينة أو أطر تنظيمية مجزأة، بل تعمل على تحويل التطورات العلمية إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم النمو المستدام وتعزز تنافسية الصناعات الغذائية الأفريقية عالميًا.

وأضافت أن قطاع الغذاء يشهد تحولات متسارعة على المستوى الدولي، وأصبحت الابتكارات الغذائية أحد المحركات الرئيسية للنمو وجذب الاستثمارات، مؤكدة أن القارة الأفريقية تمتلك فرصة كبيرة للقيام بدور مؤثر في قيادة هذا التحول وليس الاكتفاء بالمشاركة فيه.

وشددت على أهمية تطوير أطر تنظيمية مرنة تدعم الثقة بين مختلف الأطراف، وتشجع الاستثمار، وتسهل حركة التجارة البينية الأفريقية، وتسمح بإدخال المنتجات والتقنيات الغذائية المبتكرة بصورة مسؤولة، مع الاعتماد على الأدلة العلمية كأساس لاتخاذ القرارات الرقابية.

وأكدت جمالي أن حماية المستهلك وتشجيع الابتكار هدفان متكاملان، وأن وجود منظومة تنظيمية سليمة وقائمة على أسس علمية يتيح للصناعة الغذائية خلق قيمة مضافة مع ضمان أعلى مستويات السلامة والجودة للمستهلكين.

وأشارت إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة تجمع الجهات الرقابية والعلماء وخبراء الصناعة وشركاء التنمية الدوليين لوضع رؤية مشتركة لمستقبل الابتكار الغذائي في القارة، مؤكدة أن المناقشات التي تستضيفها القاهرة تسهم في صياغة سياسات تنظيمية داعمة للابتكار خلال السنوات المقبلة.

وأعربت جمالي عن تقدير غرفة الصناعات الغذائية للهيئة القومية لسلامة الغذاء وجميع الجهات المشاركة والداعمة للمبادرة، مؤكدة أن مستقبل الابتكار الغذائي في أفريقيا يعتمد على قدرة الدول على بناء بيئة تنظيمية حديثة تمكن الموارد المتاحة من التحول إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.

ويبحث فريق العمل خلال اجتماعاته تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالمكونات والمنتجات الغذائية المبتكرة والمستخلصات النباتية والمنتجات التقليدية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون العلمي والتنظيمي بين الدول الأفريقية.

ومن المتوقع أن تسفر أعمال الفريق عن إعداد خارطة طريق لدعم الابتكار الغذائي في أفريقيا، تتضمن توصيات عملية لتطوير نظم رقابية أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ورفع تنافسية الصناعات الغذائية الأفريقية.

غرفة الصناعات الغذائية د الصناعات المصرية AFRAF

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