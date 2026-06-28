ماييلي يقود الكونغو الديمقراطية إلى دور الـ32 بعد ريمونتادا مثيرة أمام أوزبكستان

انتزع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وبدأ منتخب أوزبكستان المباراة بقوة، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة، قبل أن يقلب المنتخب الكونغولي الطاولة خلال الشوط الثاني، مستفيدًا من تفوقه الهجومي وسيطرته على مجريات اللقاء.

وجاء هدف التعادل عن طريق يون ويسا في الدقيقة 67 من ركلة جزاء نفذها بنجاح، قبل أن يمنح فيستون ماييلي الأفضلية لمنتخب الكونغو بعد عشر دقائق، مستغلًا هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وواصل منتخب الكونغو الديمقراطية ضغطه بحثًا عن تأمين الانتصار، وأهدر أكثر من فرصة محققة لزيادة الغلة، أبرزها رأسية لماييلي وتسديدة قوية للبديل ميسشاك إيليا تصدى لها الدفاع.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عاد يون ويسا ليؤكد انتصار منتخب بلاده بتسجيل الهدف الثالث، ليقود الكونغو الديمقراطية إلى فوز ثمين حسم به التأهل إلى الدور المقبل من البطولة العالمية.