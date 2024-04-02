جري الوحوش الحلقة 23.. نضال الشافعي يسافر للخارج للعلاج

أذاعت قناة المحور الفضائية، الحلقة 23 من مسلسل جري الوحوش، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته نضال الشافعي.

وشهد الحلقة عدد من الاحداث ، ومنها قيام سعيد “ نضال الشافعي” بالسفر الي الخارج لتقلي العلاج علي يد شقيقه نبيه “ محمود حجازي ”، فيما كشفت زوجته “ الهام وجدي ” لوالدته “ فادية عبد الغني ” ان سعيد هو الذي يعاني من مشكلة تأخر الانجاب .

اما سيف فقد قام بقتل زوجته ، بعد ان اكتشف انها تخونه مع شخص مجهول .

أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مخرج ومؤلف جري الوحوش

مسلسل جري الوحوش من إخراج عبد العزيز حشاد والذي سبق أن قدم عدداً من الأعمال أبرزها ليل أم البنات وعالم ثاني ومملكة الغجر وصقر شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي والذى تعاون مع المخرج ذاته العام الماضي فى مسلسل “ ليل أم البنات”.

القنوات العارضة لمسلسل جري الوحوش

العمل يُعرض بشكل حصري على قناة المحور ، إضافة إلى عدد من القنوات العربية مثل روتانا دراما و lbc اللبنانية.