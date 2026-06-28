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الأيام البيض في شهر المحرم.. هل يجب تبييت النية لصيامها؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأيام البيض في شهر المحرم.. هل يجب تبييت النية لصيامها؟

الصيام
الصيام
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع رغَّبَ في صيام الأيام البيض وهي أيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر عربي -ومنها شهر المحرم-.

واستشهدت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ» متفق عليه.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، تذكيرًا بصيام الأيام البيض من شهر الله المحرم 1448 هجرية، والتي توافق أيام 13 و14 و15، من الشهر الهجري، مؤكدة فضلها وحرصها على اغتنام مواسم الطاعات.

وقالت دار الإفتاء إن الأيام البيض لهذا الشهر تبدأ اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2026، وهو يوم 13 محرم 1448 هجرية، وتستمر حتى الثلاثاء 30 يونيو 2026م.

ما هي الأيام البيض؟

وأكدت دار الإفتاء المصرية في أكثر من مناسبة أن النبي كان يحرص على صيام الأيام البيض من كل شهر هجري، وهي الأيام التي توافق الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري، وسميت بالأيام البيض لبياض القمر فيها ليلا ووضوح نوره، إلى جانب صفاء ضوء الشمس نهارا، وهو ما يمنح هذه الأيام رمزية خاصة في التقويم الهجري.

ويعد صيام الأيام البيض من السنن المستحبة التي حث عليها النبي، لما يترتب عليها من أجر عظيم، حيث تعادل في فضلها صيام الدهر لمن حافظ عليها بانتظام، وهو ما يدفع كثيرا من المسلمين إلى الالتزام بها شهريا، خاصة في الأشهر الحرم التي يتضاعف فيها الأجر والثواب.

تبييت نية صيام الأيام البيض

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء يرون عدم اشتراط تبييت النية في صيام التطوع، ومنه صيام بعض أيام شهر شعبان، بشرط ألا يكون الصائم قد تناول أيًّا من المفطرات منذ طلوع الفجر وحتى وقت عقد النية.

وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن النية شرط أساس لصحة الصيام، باعتباره عبادة لا تصح إلا بها، استنادًا إلى قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (رواه البخاري)، ومعنى النية في الصيام هو عزم المسلم على الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات طاعةً لله- تعالى-.

وبيّنت دار الإفتاء أن صيام التطوع يتميز عن صيام الفريضة في توقيت النية؛ إذ يجوز عقد نية النافلة حتى دخول وقت الظهر، بشرط ألا يكون الصائم قد أتى بشيء من المفطرات، بخلاف صيام الفرض كرمضان أو القضاء أو الكفارات أو النذور، حيث يجب تبييت النية قبل الفجر.

واستدلت الدار بحديث أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها-، قالت: «دخل عليَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟، فقلنا: لا، قال: فإني إذًا صائم» (رواه مسلم)، وهو دليل على جواز نية صيام التطوع أثناء النهار ما دام الصائم لم يتناول مفطرًا منذ الفجر.

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