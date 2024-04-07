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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا بعد رمضان؟.. ملتقى الظهر بالجامع الأزهر يحث المسلمين على دوام الطاعات

ملتقي الأزهر
ملتقي الأزهر

ماذا بعد رمضان؟، سؤال أجاب عنه ملتقى الظهر بـالجامع الأزهر، حيث حث المسلمين على دوام الطاعات فيما بعد الشهر الكريم. 

ماذا بعد رمضان؟.. ملتقى الظهر بالجامع الأزهر يجيب

قال الشيخ تامر أبو العينين الواعظ بمنطقة وعظ البحيرة: لقد انتهى شهر رمضان كأي شيء ينتهي، وإن العاقل الفطن هو الذي يجعل رحيله من الدنيا دائما وأبدا نصب عينيه، وأن يعلم يقينا أن موته هو البداية وليس النهاية، محذرا من أن يرجع المرء إلى الضلالة بعد أن ذاق حلاوة الطاعة في أيام وليال مليئة بالصوم والصلاة والذكر وقراءة القرآن والتصدق وشتى ألوان الطاعات، احذر أن تنتكس بعد رمضان، ناصحا ألا يكون المسلم كمن قال الله فيهم (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا).

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وأوضح الشيخ صابر محمد السعيد الباحث بالجامع الأزهر الشريف، كان السلف الصالح يدعون الله -عز وجل- ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون الله -عز وجل- أيضا ستة أشهر بعد رمضان ان يتقبله الله منهم، فغدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساؤوا فبئس ما صنعوا، لافتا إلى أن من أشد الخسران؛ أن ينتهي رمضان ولا يغفر الله -عز وجل- للمرء، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له".

الأزهر الجامع الازهر ماذا بعد رمضان الشيخ تامر أبوالعينين ملتقى الظهر بالجامع الأزهر

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