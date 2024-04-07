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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

القراء المكرمون من الرئيس في ليلة القدر يؤمون المصلين بالمساجد الكبرى غدا

احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر 2024

قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يؤم القراء المكرمون من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، المصلين غدًا في صلاة العشاء.

القراء المكرمون من الرئيس في ليلة القدر يؤمون المصلين بالمساجد الكبرى غدًا

وحال إعلان دار الإفتاء المصرية اكتمال شهر رمضان ثلاثين يومًا سيؤمونهم أيضًا في صلاة التراويح بإذن الله تعالى.
وذلك على النحو التالي: 
1. أحمد شحاته فوزي شحاته - الفائز بالمركز الثاني في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم - بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة.

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2. يوسف السيد عبد المعطي الأشعل - الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة - بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.
3. محمد شعبان عبد الله جعفر - الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم - بالمسجد الجامع الكبير بمدينتي.
4. سعيد محمد سعد عيسى - الفائز بالمركز الأول في فرع الأسرة القرآنية - بمسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة.
5. سعد محمد سعد عيسى - الفائز بالمركز الأول في فرع الأسرة القرآنية - بمسجد ناصر (الأتوبيس) بميدان دمنهور بالبحيرة.
6. عبد العزيز محمد سعد عيسى - الفائز بالمركز الأول في فرع الأسرة القرآنية - بمسجد سيدي بشر بالإسكندرية.

الأوقاف القراء المكرمون من الرئيس وزارة الأوقاف ليلة القدر صلاة التراويح القراء

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ننشر نص كلمة وزير الأوقاف في احتفالية ليلة القدر

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