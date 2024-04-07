أبناء وطن واحد.. محافظ الغربية يستقبل وفدا من الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بالعيد

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية وفدا من الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الاب صموئيل جرجس راعي كنيسه القديس بطرس والقديسة حنه بطنطا، الاب برنابا فانوس راعي كاتدرائية العذراء مريم بقويسنا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ الاب برنابا فانوس محافظ الغربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصر بالأمن والسلامة والرخاء.

من جانبه أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

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