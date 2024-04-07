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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلاب يعتدون على زميلهم بسلاح أبيض بـ تربية رياضية طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

تقدم والد طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا اليوم ببلاغ رسمي، يتهم فيه عددا من طلاب الكلية بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء داخل الحرم الجامعي بمجمع الكليات بمنطقة سبرباي بطنطا .

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كما أفاد والد الطالب أن إصابة ابنه تلخصت في قطع بالوتر الباسط للإصبع الوسطى لليد اليمنى وجرح قطعي بالوجه بجانب الصدر الأيمن.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية  إخطارا يفيد بورد بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي طالب جامعي بكلية التربية الرياضية  مصابا بجروح قطعية ادعاء التعدي عليه داخل حرم الكلية الكائن بمجمع الكليات بمنطقة سبرباي بدائرة مركز طنطا.

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وكشفت التحريات الأمنية أن الطالب الضحية يدعي فارس.ح.د بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا ومصاب بجرح قطعي في الوتر الباسط للإصبع الوسطى لليد اليمنى وجرح قطعي بجانب الصدر الأيمن.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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