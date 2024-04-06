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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة بيطرية مجانية بقرية أبو عليوة الغربية في كفر الشيخ.. صور

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نظمت جامعة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، اليوم، السبت، قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية أبو عليوة الغربية بمركز سيدي سالم.

يأتي هذا في إطار التعاون المستمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بالجامعة، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حضر القافلة: الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، والدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور سمير الشاذلي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون الطلاب، والدكتورة وسام يسن، مدير إدارة سيدي سالم، والدكتور عماد الدين عبد العزيز، طبيب بإدارة الرعاية، والدكتورة عزة الحداد، طبيبة بإدارة الرعاية، والدكتور أحمد صلاح الشافعي، مدير وحدة الصالحات.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على جميع الحيوانات والطيور بالمجان، وتقديم العلاجات اللازمة، وتقديم الاستشارات البيطرية للمربين، وبلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها: 1150 حالة دواجن، 20 حالة تناسليات، 40 حالة باطنة، 3 حالات جراحة.

وتوجهت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذه القافلة، من أطباء وأساتذة وطلاب كلية الطب البيطري، والموظفين والمعاونين والعمال المشاركين.

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