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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

 

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مركز ومدينة طنطا في اجتماعه الصباحي

واستمع المحافظ خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، مُوجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

 

وأشار رحمي خلال اللقاء إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

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