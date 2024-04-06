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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مركز ومدينة طنطا في اجتماعه الصباحي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً برؤساء مراكز حي اول وثان ومركز طنطا ومديري الادارات المعنية في الديوان العام ، لمتابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة.

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وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات بمركز ومدينة طنطا مؤكدا  استمرار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة من خلال الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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المتابعة الميدانية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن المحافظة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخدمات المقدمة طارق رحمي محافظ الغربية صالح المواطنين

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