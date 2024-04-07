أحمد عمر هاشم: الصيام يوثق صلة المخلوق بخالقه.. فيديو

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن عبادة الصيام التي يؤديها الإنسان خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خلال تقديمه برنامج "يوميات الرسول"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الصائم يخلص في عمله وعبادته وسلوكه وفي كل أحواله تراه مخلصًا، وهذه الإخلاص سر من أسرار الله، يودعه في قلوب من أحب من عباده، فالذي يستشعر الإخلاص يستشعر بأن الله يحبه، لأن الله هو الذي وفقه في هذه العبادة".



وأضاف: الصائم ملتزم في السر كالعلانية، ويراقب ربه ويعلم أن الله مطلع عليه، وعندما يستمر على ذلك عدة أيام؛ يتعود الجسم والقلب والعقل على هذه العبادة، ويتعود على المعاملة السرية بينه وبين ربه، فإذا ما انتهى الصيام وانتهت أيام رمضان، وباشر عمله الدنيوي مرة أخرى في حياته، فإنه يتعلم الإخلاص، فيخلص في عمله".

وأشار : "الصيام يوثق صله المخلوق بخالقه، وحب العبد لمولاه سبحانه وتعالى، حيث أنه من أجله ترك أشهى ما يحب وما يريد من شهوات وطعام وشراب ومن غير ذلك حبا في الله".

وتابع: "أول الدروس المستفادة من عبادة الصيام هي الإخلاص، وهو أن يكون الصائم مخلصا في عبادته مع ربه سبحانه وتعالى، لذلك يكون ممتنعا عن الإفطار حتى وهو بعيد عن أعين الناس".