لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر؟ أحمد عمر هاشم يُجيب

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، سر إخفاء الله سبحانه وتعالى موعد ليلة القدر في شهر رمضان الكريم.



وقال أحمد عمر هاشم في برنامجه " يوميات الرسول" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك حكمة في هذا الامر والله يريد منا أن نستغرق أكبر قدر ممكن من شهر رمضان في العبادة والدعاء والتضرع إلى الله ".



وأضاف :" ليلة القدر متواجدة في الليالي الوترية من العشر الاواخر من رمضان ".

وتابع :" الدعاء في ليلة القدر مستجاب، والملائكة تتنزل للأرض وتحتفل بليلة القدر وهي ليلة سلاما حتى مطلع الفجر ".

وتابع احمد عمر هاشم :" القرآن الكريم به سورة كاملة تحدثت عن ليلة القدر وهي سورة القدر ".

