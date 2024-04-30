أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

نشرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى تعلن فيه عن انفصالها بعد عام من الزواج.

وقالت ندى الكامل : أنا سينجل.

وعلق زوجها برسالة أخرى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قال فيه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تم الانفصال بيني وبين زوجتي وأرجو احترام الخصوصية وعدم الدخول في تفاصيل مرت سنة على هذا الزواج ولكن كل شيء قسمة ونصيب.

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها رفقة زوجها.

وظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بصورة مرتدية فستانًا بحمالات باللون التايجر .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات جمالية بسيطة وجذابة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.