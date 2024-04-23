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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ندى الكامل تثير ضجة بفستان تايجر جرئ

ندى الكامل
ندى الكامل

شاركت ندى الكامل طليقة الفنان احمد الفيشاوي، جمهورها صورًا جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت ندى الكامل في الصور وهي تستعرض أناقتها وجمالها، بلوك أنيق وعصري، حيث إرتدت فستان مجسم بنقشة التايجر، واعتمدت علي مكياج ناعم وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة انسيابية.

من هي ندى الكامل؟

ولدت ندى الكامل في 27 أغسطس عام 1990، وتتميز بإطلالاتها الجريئة التي تعتمد على إبراز رشاقتها وقوامها، حيث تمكنت من خطف الأنظار إليها بسرعة كبيرة بأناقتها، فضلاً عن كونها سيدة أعمال سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى في  الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.


تتميز طليقة أحمد الفيشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين جريئة وملابس تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ارتباط ندى الكامل

أعلنت ندى الكامل، ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام بممثل شاب يدعي أحمد خالد.

وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب، وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

كما يحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية، كما مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم اعمال عديدة في السينما والتليفزيون.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٦٣٥٣٩
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_٠٩٢٧٢٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_٠٩٢٧٢٣

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