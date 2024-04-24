بالتايجر.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل عبر إنستجرام برفقة زوجها |شاهد

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها رفقة زوجها.





وظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بصورة مرتدية فستانًا بحمالات باللون التايجر .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات جمالية بسيطة وجذابة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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